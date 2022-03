In Haldensleben wird gefeiert, aber nur im kleinen Kreis

Das letzte August-Wochenende naht und damit auch das Haldensleber Altstadtfest. Nach der corona-bedingten Komplett-Absage im vergangenen Jahr und aufgrund der anhaltenden Pandemie gibt es in diesem Jahr allerdings nur ein Fest im Kleinformat.

Zum Haldensleber Altstadtfest sind am Sonnabend ab 20 Uhr "Il Civetto" mit ihrem energiegeladenen Mix aus Pop, Folklore, Balkan Beats, Dancehall und Club-Musik auf dem Alten Friedhof zu Gast.

Haldensleben - Corona sorgt für Veränderungen. Das betrifft in diesem Jahr auch das Haldensleber Altstadtfest, das traditionell am letzten Wochenende im August gefeiert wird. Doch im vergangenen Jahr musste es wegen der Pandemie komplett abgesagt werden. In diesem Jahr wird es zwar eine Neuauflage geben, doch aus dem Altstadtfest werden Altstadtkonzerte.