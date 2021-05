In Hörsingen gibt es jetzt einen Platz zum stillen Gedenken

Dank des Engagements von Hörsinger Bürgern konnte der Sandstein an der teilanonymen Begräbnisstätte auf dem Friedhof aufgestellt werden.

Hörsingen - Schmuck ist er geworden: Ein großer gelber Sandstein mit Inschrift kennzeichnet seit kurzem die Fläche für teilanonyme Bestattungen auf dem Hörsinger Friedhof. Damit haben die Mitglieder des Ortschaftsrates Hörsingen einem immer häufiger ausgesprochenen Wunsch der Einwohner nach einer entsprechenden Beisetzungsmöglichkeit Rechnung getragen.

Lutz und Sylvia Wetteborn sowie Sebastian Michaelis haben es als Sponsoren möglich gemacht und sich um alles Organisatorische gekümmert. Der Stein aus dem Walbecker Tagebau wurde von ihnen persönlich ausgewählt. Sebastian Michaelis hatte sich darum gekümmert, dass der Stein seine Inschrift erhielt.

„Ohne euer Engagement hätte es noch ewig gedauert, ehe wir das Vorhaben auf unserem Friedhof hätten umsetzen können“, dankt Ortsbürgermeister Peter Schorlemmer im Namen des ganzen Ortschaftsrates.

Für Lutz Wetteborn ist es wichtig, dass mit der teilanonymen Beisetzung eine Möglichkeit geschaffen wurde, ein Stück Identität zu erhalten. Denn wer auf der anonymen Begräbnisstätte beigesetzt wird, habe keinerlei Möglichkeit, seinen Namen wiederzufinden.

Lokale Identität geht verloren

„Die Namen oft alteingesessener Familien verschwinden nach und nach aus den Dörfern“, so der Hörsinger. Damit gehe ein Stück lokaler Identität und Geschichte verloren. Wer sich jedoch für die teilanonyme Beisetzung entschließt, kann auf einer kleinen ebenerdig eingelegten Bodenplatte seinen Namen verewigen.

Für die Angehörigen entfällt im Gegensatz zur herkömmlichen Grabstelle der Pflegeaufwand. Häufig könnten solche Gräber auch gar nicht mehr gepflegt werden, da es keine Angehörigen mehr gebe, zumindest nicht vor Ort. Kinder lebten oft in der Fremde, zu weit entfernt, um sich regelmäßig um Gräber kümmern zu können.

„Mit der teilanonymen Fläche bleiben die Namen in den Dörfern erhalten und damit ein Stück Tradition und Identität“, meint Lutz Wetteborn. Er ist froh, dass es mit der teilanonymen Fläche in Hörsingen nun diese Möglichkeit gibt, die jeder nach seinem eigenen Ermessen in Anspruch nehmen kann, aber nicht muss. Mit dem frisch aufgestellten Sandstein gebe es schließlich eine räumliche Möglichkeit der Erinnerung für jeden Angehörigen.

Attraktive Einfassung

Für Peter Schorlemmer steht fest, dass es längst nicht so schnell gegangen wäre, hätten sich nicht Hörsinger Bürger um seine Aufstellung bemüht.

Dank des Gemeindearbeiters erfolgte eine attraktive Einfassung des großen Sandsteins mittels Feldsteinen. Der Boden ringsum wurde im Anschluss mit Rasensamen ergänzt. Von den Steinen gebe es in der Gemarkung mehr als genug, weiß Ortschaftsrat Karl-Heinz Purps. Er ist froh, dass das von den Räten auf den Weg gebrachte Vorhaben in dieser Form umgesetzt werden konnte.

Die mit Steinen eingefasste Fläche für die Beisetzungen selbst darf nicht betreten werden, doch wer am neuen Sandstein mal ein paar Blumen des Gedenkens hinterlassen möchte, kann das tun. Eigens dafür stehen entsprechende Vasen bereit.