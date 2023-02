Straßenbeleuchtung In Hundisburg und Süplingen gibt es Ärger um die Straßenlampen

In Hundisburg soll eine Straße endlich ihre Straßenlaternen bekommen. In Süplingen wurden in vielen Straßen Lampen ausgeschaltet und sollen jetzt wieder an sein. Was die Stadtverwaltung zu beidem sagt.