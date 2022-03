In Hundisburg wird öffentliches WLAN des Landkreises offiziell freigegeben

Landrat Martin Stichnoth (v.r.), Ludwig Strötges von der ausführenden Firma The Cloud Networks Germany, Marion Nier, Leiterin des Technischen Denkmals Ziegelei Hundisburg, und Michael Tretschok von der Stabsstelle Breitband beim Landkreis Börde schalten per Knopfdruck das öffentliche und kostenfrei WLAN für die Ziegelei frei.

Hundisburg - Stellvertretend für drei kreiseigene Einrichtungen ist am Donnerstag im Technischen Denkmal Ziegelei Hundisburg offiziell ein öffentliches und kostenfreies WLAN freigeschaltet worden. Damit können Besucher der Ziegelei, der Sporthalle „Am Bruch“ in Oschersleben und des BFZ in Wolmirstedt problemlos ins Internet gelangen. Inoffiziell sind die Netzwerke in den drei Einrichtungen bereits am 29. Oktober in Betrieb genommen worden.