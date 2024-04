Die Feuerwehrleute aus Osterweddingen sind zu zwei sehr ähnlichen Einsätzen gerufen worden. An der Pastorbrücke und der ehemaligen Badeanstalt brannten Bäume. Was war die Ursache?

In Osterweddingen brennen zwei Bäume in drei Tagen

Feuerwehr fährt zu Bränden in der Börde

Nahe der Pastorbrücke in Osterweddingen ist vor kurzem ein Baum in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das bereits abgestorbene Holz. Wie das Feuer entstanden war, ist bisher unklar.

Osterweddingen. - Während andere womöglich noch gemütlich am Frühstückstisch saßen, waren die Osterweddinger Feuerwehrleute auch am Sonntagvormittag wieder fleißig. Gegen 10.45 Uhr wurden sie in die Nähe der alten Badeanstalt gerufen. Dort hatte ein Spaziergänger bei seiner Wochenendrunde einen Brand entdeckt. Genauer gesagt brannte ein bereits toter Baum auf einem Pfad nahe der ehemaligen Badeanstalt.