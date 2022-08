In Rottmersleben werden Lehrer dringend gesucht

Mit diesen Info-Flyern stellt sich der Verein aktuell in der Region vor.

Rottmersleben - Es mangelt nicht an Kindern, die von ihren Eltern gern in Rottmersleben beschult werden würden. Vielmehr sind es die Lehrer, die dem Förderverein „Evangelische Grundschule Hohe Börde in Rottmersleben“ derzeit Sorgen bereiten.