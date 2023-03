Vier Männer und ein geröstetes Schwein: Für wen bereiten die Akteure der Sportgemeinschaft Velsdorf-Mannhausen ein Festessen an?

In Velsdorf dreht sich ein Schwein am Spieß

Vier Männer am Grill: Siegfried Dörheit (v.l.), Andy Berck, Jürgen Dreyer und Joachim Riecke rösten auf dem Sportplatz in Velsdorf ein Schwein.

Velsdorf - Was ist etwa 35 Kilogramm schwer und dreht unter den Eichen in Velsdorf über dem Feuer? Die Antwort darauf haben Joachim Riecke, Jürgen Dreyer, Siegfried Dörheit und Andy Berck: „Heute um 10 Uhr haben wir mit dem Grillen des Schweins angefangen. Jetzt – am späten Nachmittag – ist es gar und knusprig.“