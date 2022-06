In Wedringen helfen schon die Jüngsten beim Harken und Putzen

Bei einem Arbeitseinsatz am Dorfgemeinschaftshaus im Haldensleber Ortsteil Wedringen haben fleißige Einwohner das Gelände auf Vordermann gebracht.

Wedringen - Wenn der Ortsbürgermeister in Wedringen zum Arbeitseinsatz aufruft, dann eilen viele fleißige Einwohner herbei. Auch die Jüngsten scheuen sich nicht vor der Arbeit und packen tatkräftig mit an. So schnappten sich die beiden Fünfjährigen Magdalena (links) und Frida Laubbesen und Harke und kehrten vor dem Dorfgemeinschaftshaus Laub. Etliche Säcke mit Blättern kamen dort zusammen.