Initiative aus Erxleben plant mit Nachbarn verschiedene Radwege

Auf dem Sattel die schöne Umgebung in der Börde erkunden und auch Alltagsverbindungen für den Drahtesel zu schaffen, ist erklärtes Ziel der Radfahrinitiative Erxleben und Umgebung.

Uhrsleben - In den vergangenen Monaten hat die Interessengemeinschaft Radwege der Gemeinde Erxleben und Umgebung ganze Arbeit geleistet – im Wesentlichen in persona von Martin Arnold. Der Hakenstedter ist passionierter Radfahrer und kennt die Umgebung vom Sattel aus so gut wie den Inhalt seiner Hosentaschen. Er weiß: „Eine Vernetzung ist das A und O, denn Radfahren ist heute mehr als nur der Weg zum Bäcker.“ Deshalb hat er sich mit der Hohen Börde und der Oberen Aller auch Vertreter der Nachbarregionen ins Boot geholt.