Gudrun Wittmaak (hinten) und Gerlinde Feißel am Bahnhof in Haldensleben: Gleis 2 rechts ist zu schmal für eine Rampe.

Haldensleben - Gerlinde Feißel und Gudrun Wittmaak kennen sich zwar noch gar nicht so lange. Doch es war ihre Unternehmungslust, die die beiden Frauen vor gut einem Jahr bei einer Veranstaltung zusammengeführt und im Laufe der Zeit zu Freundinnen gemacht hat. Gern unternehmen sie seitdem gemeinsam Ausflüge, schauen sich Sehenswürdigkeiten in anderen Städten an. Doch mehrfach wurde ihre Reise schon ausgebremst, bevor sie überhaupt begonnen hatte: und zwar am Haldensleber Bahnhof.