Inklusion in Calvörde: Backen verbindet

Bäckermeister Denni Nitzschke (l.) beteilgt sich an einem Inklusionsprojekt und lässt Menschen mit Hadicap in seinem Unternehmen backen. Ramona Schulze (r.), Teilhabemanagerin bei der Stiftung Neinstedt, zeigt stolz die ersten fertig gebackenen Kuchen.

Calvörde - „Heute beginnt in der Schaubäckerei von Denni Nitzschke ein weiteres Projekt“, erklärt Ramona Schulze, Mitarbeiterin der Stiftung Neinstedt, die in Calvörde und in Etingen verschiedene Wohnhäuser für Menschen mit geistigen Behinderung betreibt. Die Heilerziehungspflegerin besetzt seit April 2021 eine über das Land Sachsen-Anhalt geförderte Stelle als Teilhabeprojektmanagerin.