Intaktes Dorfleben in Bösdorf

Bösdorf - Das Dorfleben in Bösdorf funktioniert. Auch dank der Eigeninitiative der Bewohner. Denn die sind, was Engagement und Aktivitäten angeht, seit Jahren mit großem Eifer dabei. Denn das Dorfleben aufrechtzuerhalten, ist den Bösdorfern wichtig. Das zeigte auch das Herbstfest am vergangenen Freitag.