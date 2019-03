In Satuelle soll ein neuer Mehrzweckraum an das Feuerwehrgerätehaus gebaut werden. Die Idee dazu wurde jetzt zum zweiten Mal besprochen.

Satuelle l Die Gaststätte Fuhrmann in Satuelle ist schon lange keine Gaststätte mehr. Der ehemalige Gastraum wird dennoch rege genutzt. Neben privaten Feiern, für die die Besitzer den Raum vermieten, trifft sich dort auch die Volkssolidarität, es finden Ortschaftsratssitzungen und Chorproben statt. Die Stadt Haldensleben zahlt dem Eigentümer dafür Miete. Ein Zustand, der aus Sicht der Stadtverwaltung perspektivisch wahrscheinlich nicht für immer aufrecht erhalten werden kann. „Das soll nicht heißen, dass wir schon einen Schlussstrich für den Vertrag mit dem Eigentümer geplant haben“, erläutert Haldenslebens Bauamtsleiter Holger Waldmann. „Aber irgendwann werden wir aller Voraussicht nach wieder einen eigenen Raum brauchen, wir wollen vorbereitet sein“, blickt er voraus.

Deshalb hatte sich die Verwaltung bereits im vergangenen Jahr Gedanken gemacht und auf einer Versammlung im September 2018 mit den Satueller Ortsräten, der Feuerwehr und Vereinen eine angedachte Lösung besprochen. Denn in Satuelle sollen nun gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden.

Platzprobleme seit geraumer Zeit

Die Freiwillige Feuerwehr des Haldensleber Ortsteils klagt nämlich schon seit geraumer Zeit über Platzprobleme. Erfreulicherweise sind in den vergangenen Jahren mehr aktive weibliche Mitglieder und auch Mädchen in der Jugendabteilung hinzu gekommen. Sie ziehen sich momentan aber in einer provisorischen Umkleide um, die sich in einem winzigen Raum befindet, der weder für den Zweck taugt, noch dafür gedacht war. Die Stadt möchte Abhilfe schaffen und den bestehenden Versammlungsraum im Satueller Feuerwehrgerätehaus umbauen. Dort sollen Umkleiden für die Frauen entstehen, außerdem neue Damen-, Herren- und Behindertentoiletten. Auch ein kleiner, abschließbarer Bereich für die Instrumente der Satueller Feuerwehr-Blaskapelle soll in den alten Raum integriert werden.

Bilder Der aktuelle Veranstaltungsraum der Feuerwehr Satuelle wird von den Kameraden und der Feuerwehrblaskapelle genutzt. Foto: Julia Schneider



Der Plan sieht nämlich vor, an den alten Mehrzweckraum einen neuen in ähnlicher Größe anzubauen. „Er soll später nicht nur – wie der alte Raum – der Feuerwehr und der Blaskapelle dienen, sondern auch dem Ortsrat, dem Chor, der Volkssolidarität und anderen Vereinen“, erläuterte Holger Waldmann bei der jüngsten Sitzung des Satueller Ortschaftsrates noch einmal.

Ortsbürgermeister Mario Schumacher (CDU), die Ortsräte und anwesende Bürger hakten hier gleich ein. „Wir hatten uns dafür ausgesprochen, dass auch Privatpersonen den Mehrzweckraum später mieten können. Denn sollte die Gaststätte irgendwann wirklich mal nicht mehr zur Verfügung stehen, können die Satueller nirgends mehr feiern“, so Schumacher. Darüber müsse letztlich der Stadtrat entscheiden. Das jedoch werde so weit sein, wenn der Mehrzweckraum gebaut ist, erwiderte Holger Waldmann.

Stellplatz für Feuerwehrauto

Zunächst liegt lediglich die Idee dazu als Lösung zweier Probleme vor. Eine zeitliche Einordnung für das Vorhaben konnte Holger Waldmann deshalb auch noch nicht treffen. Zunächst, so erklärte er, müssten erst einmal Mittel in den Haushalt eingestellt werden, damit die konkrete Planung beginnen könne. Der Mehrzweckraum soll gemeinsam mit einem neuen Stellplatz für ein Feuerwehrauto geplant werden, der am Satueller Feuerwehrgerätehaus zusätzlich nötig ist.

Eine konkrete Zahl konnte Holger Waldmann schon nennen. So solle der neue Mehrzweckraum rund 55 Quadratmeter groß sein. Fragen danach, ob er nicht noch größer gemacht werden könnte, musste Waldmann verneinen. Bautechnisch sei das nicht möglich.