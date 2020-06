Bürgermeister Hans Hirche studiert die Akten zur energetischen Sanierung des Bürgerhauses in Hillersleben-Siedlung. Foto: Detlef Eicke

Das Vereinshaus „Am Köhlerberg“ in Hillersleben-Siedlung soll energetisch saniert werden. 200.000 Euro sind dafür eingeplant.

Westheide l Ein weiterer Schwerpunkt hat es auf die Tagesordnung der Sitzung des Westheide-Gemeinderates gebracht: Die Baumaßnahme in der Westendstraße in Hillersleben-Siedlung. Dort möchte der Abwasserverband Haldensleben veraltete Rohrleitungssysteme für Abwasser und Trinkwasser erneuern. Von dieser Maßnahme sind gut zwei Dutzend Haushalte betroffen. Geht es nach den Vorstellungen des Verbandes, sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr aufgenommen und dann zügig beendet werden.

Das möchte auch die Gemeinde sehr gern, allerdings nicht auf Kosten der Anwohner, erklärt Westheide-Bürgermeister Hans Hirche (CDU). „Die Landesregierung Sachsen-Anhalt sieht die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vor. Dafür soll ein Gesetz her, das allerdings noch nicht verabschiedet ist. Auf keinen Fall wollen wir unsere Bürger unnötig mit genannten Ausgaben belasten. So heißt es, sich noch etwas in Geduld zu üben, bis über das Gesetz entschieden ist“, macht der Bürgermeister deutlich.

Geplant ist, dass der Abwasserverband Haldensleben auf einer Länge von etwa 150 Metern die Leitungen umverlegt. Die Rohre liegen unter den Gehwegen auf privatem Grund. Ist deren Rückbau erfolgt, wird der Abwasserverband die Leitung komplett neu verlegen. Und zwar in den öffentlichen Verkehrsraum – in die Westendstraße. Auch die Hausanschlüsse rechts und links der Fahrbahn werden erneuert. Nach Entnahme der alten Rohrleitungssysteme wird der vorherige Zustand des Gehweges wieder hergestellt. Gleiches gilt für die Fahrbahn, die nach getaner Arbeit erst verdichtet und dann versiegelt wird.

Abwasserverband ist verantwortlich

„Der Abwasserverband ist Eigentümer der Leitungen und für deren Unterhaltung verantwortlich und er löst auch den Auftrag für die geplanten Arbeiten aus“, informiert Hans Hirche.

Die Gemeinde Westheide stehe in Sachen Rekonstruktion vor einer weiteren Herausforderung, erklärt der Bürgermeister. „Wir möchten das Bürgerhaus in Hillersleben-Siedlung energetisch sanieren. Haus und Dach müssen dringend isoliert werden, das Bürgerhaus soll neue Fenster und eine neue Heizung bekommen.“ Dafür habe die Gemeinde Westheide eine Summe in Höhe von 200.000 Euro eingeplant. Jetzt sei zu prüfen, ob diese Summe ausreiche, diese Baumaßnahmen umzusetzen. „Wenn das genannte Budget für unser Vorhaben reicht, können wir endlich mit der energetischen Sanierung des Bürgerhauses beginnen“, hofft Hans Hirche.

Auf der Gemeinderatssitzung ist ein Antrag zum Verbot privater Feuerwerke im Bereich der Westheide gestellt worden. Die Räte haben über den Antrag diskutiert. „Nun ist zu prüfen, ob in Ausnahmefällen private Feuerwerke erlaubt werden können. Wir haben den Antrag an die Verbandsgemeinde gereicht und warten auf deren Empfehlung“, ergänzt Hans Hirche.

Auf seiner nächsten Sitzung möchte der Gemeinderat unter Berücksichtigung seiner hoheitlichen Aufgaben eine gemeinsame Entscheidung zum Sachverhalt treffen.