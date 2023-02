Mehr Ruhetage, ein kleineres Angebot, steigende Preise – viele Gastwirte versuchen, die Belastungen durch Personalmangel, Inflation und hohe Energiekosten abzufedern. Vor allem Betriebe in ländlichen Regionen haben zu kämpfen. So steht es um die Haldensleber Gastronomie.

Frank Schünemann betreibt seit 28 Jahren die Musikkneipe „Die Blechtrommel" in Haldensleben und ist einer von vielen Gastronomen, die vom Personalmangel betroffen sind.

Haldensleben - Bereits jetzt fehlen deutschlandweit Zehntausende Arbeitskräfte im Gastgewerbe – und die Personalnot dürfte sich nach Einschätzung des Branchenverbandes Dehoga in den kommenden Monaten weiter verschärfen. Derzeit gebe es bundesweit um die 50 000 offenen Stellen in Restaurants und Cafés, Hotels, Pensionen und anderen Betrieben. Auch in Haldensleben bereitet die Personalnot weiterhin Probleme.