42 Einsätze im Jahr 2025 Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Calvörde: Emotionaler Abschied und zahlreiche Beförderungen
Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Calvörde stehen ein emotionaler Abschied, zahlreiche Ehrungen und ein wichtiger Führungswechsel im Mittelpunkt. Zudem wird über künftige Herausforderungen wie den Zivilschutz diskutiert.
23.02.2026, 08:00
Calvörde - Bekannte Gesichter in neuen Positionen, viele Ehrungen und Beförderungen und ein kleiner Abschied: Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Calvörde beherbergte viele Emotionen.