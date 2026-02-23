42 Einsätze im Jahr 2025 Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Calvörde: Emotionaler Abschied und zahlreiche Beförderungen

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Calvörde stehen ein emotionaler Abschied, zahlreiche Ehrungen und ein wichtiger Führungswechsel im Mittelpunkt. Zudem wird über künftige Herausforderungen wie den Zivilschutz diskutiert.