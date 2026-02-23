weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Calvörde stehen ein emotionaler Abschied, zahlreiche Ehrungen und ein wichtiger Führungswechsel im Mittelpunkt. Zudem wird über künftige Herausforderungen wie den Zivilschutz diskutiert.

Von Saskia Lohöfer 23.02.2026, 08:00
Neu gewählt sind Christine Schmittke (vorn rechts) als stellvertretende Ortswehrleiterin und Matthias Weber (daneben) als neuer Ortswehrleiter in Calvörde. Er tritt die Nachfolge von Andreas Wolter (vorn links) an.
Neu gewählt sind Christine Schmittke (vorn rechts) als stellvertretende Ortswehrleiterin und Matthias Weber (daneben) als neuer Ortswehrleiter in Calvörde. Er tritt die Nachfolge von Andreas Wolter (vorn links) an. Foto: Saskia Lohöfer

Calvörde - Bekannte Gesichter in neuen Positionen, viele Ehrungen und Beförderungen und ein kleiner Abschied: Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Calvörde beherbergte viele Emotionen.