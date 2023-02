Das Polizeirevier Börde in Haldensleben wird seit 2022 saniert. Momentan ist es komplett eingerüstet. Warum das nötig ist.

Jetzt geht es dem Polizeirevier in Haldensleben richtig an den Kragen

Das Polizeirevier Börde an der Gerikestraße in Haldensleben wird derzeit saniert. Nun ist es komplett eingerüstet. Das Dach wird abgenommen und eine komplette Etage gemauert.

Haldensleben - An der Gerikestraße 68 sieht zur Zeit nichts mehr so aus, wie es aussehen sollte. Am Polizeirevier Börde sind gerade noch die Gerüstbauer zugange, die die letzten Vorbereitungen treffen. Wie schon der Flügel des Gebäudes soll nun auch das Haupthaus ein provisorisches Dach bekommen. Das bestätigt ein Polizeisprecher.