Abenteuer Zirkus Journalistin steht in Calvörde als Artistin in der Manege

Tschüss Alltag, hallo Abenteuer! In der Serie „Ausprobiert“ schlüpfen wir Journalisten in verschiedene Rollen. Wie fühlt es sich an, im Rampenlicht der Manege zu stehen? Ich darf als Praktikantin beim Zirkus Bonini in Calvörde und Velsdorf vor und hinter den Kulissen selbst erleben, wie es ist, ein Teil der Artistentruppe zu sein.