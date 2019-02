Neun Talente der Kreismusikschule Haldensleben/Wolmirstedt haben den Sprung in den Landeswettbewerb von "Jugend musiziert" geschafft.

Haldensleben l Erst große Aufregung, dann große Freude. Beim Regionalausscheid des Wettbewerbes „Jugend musiziert“ haben es neun Nachwuchsmusiker aus der Kreismusikschule Haldensleben/Wolmirstedt geschafft, die nächste Runde zu erreichen.

Am Sonnabend war die Kreismusikschule in Haldensleben sogar erstmals Gastgeber des Wettbewerbs im Bereich Duo Holzbläser und Klavier. Insgesamt elf Musiker-Pärchen stellten sich der Fachjury, die aus Profimusikern und Musiklehrern bestand. An fünf der Duos waren Musikschüler von hier beteiligt. Beim Regionalausscheid Magdeburg treten junge Musiker aus der Landeshauptstadt, dem Jerichower Land, dem Landkreis Harz und dem Landkreis Börde an.

Zwei Gitarrenduos qualifiziert

Der Leiter der Musikschule Haldensleben/Wolmirstedt, Armin Hartwig, konnte am Ende des langen Wettbewerbtages stolz auf seine Schülerinnen und Schüler sein. Für alle reichte es für einen ersten Preis. Dabei verpasste lediglich das Duo aus Frederike Kummer (Klavier) und Sissi Franz (Klarinette) denkbar knapp um einen Punkt den Einzug in das Landesfinale.

Bereits am Wochenende zuvor schaffte das Wolmirstedter Gitarrenduo Marvin May und Lena Götze beim Wettbewerb in Halberstadt den Sprung in den Landeswettbewerb. Und auch Susan Hellmann, die in Halberstadt mit ihrer Partnerin aus dem Magdeburger Konservatorium Elisabeth Kleber antrat überzeugte die Jury und ist eine Runde weiter.

Junger Cellist erstmals dabei

Besonders stolz ist Armin Hartwig auf Emil Eckhardt. Der junge Cellist trat erstmals bei „Jugend musiziert“ an und schaffte es beim Streicher-Wettbewerb, der in Magdeburg stattgefunden hat, ebenfalls eine Runde weiter.

Der Landeswettbewerb wird im März stattfinden. Wer dort auch überzeugt, darf sich dann auf eine Teilnahme am großen Bundeswettbewerb Anfang Juni freuen. Dort werden dann die Preisträger des mittlerweile 56. Jugend-musiziert-Wettbewerbes gekürt.

