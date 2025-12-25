Mit Stromkraft durch Haldensleben und die Ortsteile: Für die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt fährt ein weißer Bus – gelenkt wird er von Streetworker Thomas Brunke und Stadtjugendpflegerin Miriam Täger.

Ab jetzt sind sie mobil: Ein Bus für die Stadtjugendpflegerin Miriam Täger und Streetworker Thomas Brunke steht zur Verfügung und erleichtert ihre Arbeit.

Haldensleben - „Jugend on Tour“ – dieser Schriftzug ziert den neuen Bus für die Abteilung Jugend und Sport der Stadtverwaltung Haldensleben. Streetworker Thomas Brunke dreht schon leise, erste Runden mit dem weißen E-Bus, während sich Stadtjugendpflegerin Miriam Täger erste Unternehmungen für die Kinder überlegt. Seitdem sie ihre Tätigkeit ausübt, wünscht sie sich einen Wagen, damit die geplanten Ausflüge, wie ein Kinonachmittag in Magdeburg, nicht vom öffentlichen Nahverkehr abhängig gemacht werden müssen.