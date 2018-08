Die Jugendlichen aus Ungarn, Frankreich und Deutschland und ihre Betreuer verbrachten den letzten Tag ihres internationalen Jugendaustauschs am Steinbruch in Süplingen. Foto: Julia Irrling

Bei einem Jugendaustausch verbringen Jugendliche aus Ungarn, Frankreich und Deutschland zehn Tage zusammen in Süplingen.

Süplingen l Bei herrlichem Wetter haben die Teilnehmer des Jugendaustauschprogramms am Freitag ihren letzten Tag zusammen im Steinbruch in Süplingen genossen. Aus drei Nationen waren die Jugendlichen angereist und in Gastfamilien sowohl in Süplingen, als auch im niedersächsischen Süpplingen untergebracht worden.

Organisiert wurde die zehntägige Freizeit von dem Komitee für internationale Begegnungen und kommunale Partnerschaften Süpplingen. Bei dem jährlich stattfindenden Austausch zwischen Ungarn, Frankreich und Deutschland lag in diesem Jahr der Schwerpunkt auf der Sprache.

„Uns ist wichtig, die Sprachlernkompetenz zu fördern“, sagte Stephan Schmidt, Mitglied im Städtepartnerschaftsverein. So hätten die Jugendlichen ein Sprachheft geführt, in welchem sie unter anderem Wörter sammeln sollten. „Außerdem ging es um das Thema, welche Möglichkeiten es gibt, für wenig Geld ins Ausland zu gehen“, so Stephan Schmidt. Die Jugendlichen hatten sich mit jungen Menschen getroffen, die ein Freiwilligenjahr in Deutschland absolviert hatten. Dafür waren Interviews vorbereitet worden.

Neben all der Lernerei ist aber auch der Freizeitspaß nicht zu kurz gekommen. Unter anderem wurden Kennenlernspiele und eine Rallye durch Süpplingen veranstaltet, ein Kanuausflug organisiert und eine mehrtägige Fahrt nach Berlin unternommen - für die Jugendlichen der absolute Höhepunkt.

„Berlin hat ihnen unglaublich gut gefallen. Aber auch die Zeit in den Gastfamilien wurde als besonderes Erlebnis genannt“, resümierte Stephan Schmidt.

Keine Teilnehmerbegrenzung

34 Jugendliche waren 2018 mit dabei, dazu kamen neun Betreuer. Eine Begrenzung der Teilnehmerzahl gab es nicht. „Wir versuchen immer alle mitzunehmen. Unser Ziel ist es, allen die Erfahrung zu ermöglichen, mit anderen Kulturen in Kontakt zu treten“, sagte Stephan Schmidt.

In Sachen Austauschprogramm hat der Verein schon jahrelange Erfahrung vorzuweisen. „Den Jugendaustausch gibt es schon sehr lange zwischen Süpplingen und seiner Partnerstadt Noyant-la-Gravoyère in Frankreich“, erzählte Stephan Schmidt. „Nach der Wende dann nahm Süpplingen Kontakt mit Süplingen auf - und brachte die Franzosen mit.“

2010 schließlich wurde die ungarische Stadt Dudar mit an Bord geholt. Die Idee entstand im Zuge der EU-Ost-Erweiterung und dank regionaler Kontakte. Seitdem wechseln sich die Partnerstädte jährlich beim Jugendaustausch ab.

„Wir suchten damals nach einem Dorf von ähnlicher Größe wie Süpplingen und fanden Dudar“, erklärte Stephan Schmidt, der bereits seit 17 Jahren als Betreuer mitfährt.

„Was nur wenige wissen ist, dass wir einmal jährlich auch eine Erwachsenenbegegnung organisieren. Am Herrentag kommen die Franzosen zu uns und an Pfingsten fahren wir nach Frankreich“, kündigte Stephan Schmidt an. Bei der nächsten Jugendfreizeit soll es im Juli 2019 nach Ungarn gehen.

Interessierte können sich aber jetzt bereits bei Stephan Schmidt unter 0176/62 97 68 07 melden.