Das Angebot im Jugendzentrum Flechtingen bietet nicht nur viel Abwechslung in den Ferien, sondern viele spannende Aktionen und Abenteuer.

Flechtingen - Im Flechtinger Jugendzentrum wird in diesen Tagen der Plan für Angebote im März fertiggestellt. Dazu gehört auch, dass sich das Jugendzentrum am Aktionstag „Frühlingserwachen“ am Sonnabend, 18. März, im Ortszentrum beteiligt, ist für Sabine Böhm, Betreuerin im Jugendzentrum, klar.