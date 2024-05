Bülstringen - Alles, was so ein Garten braucht, um ganz nah an der Natur zu sein, weist der Gemeinschaftsgarten in der Gemeinde Bülstringen auf. Deshalb wurde er jetzt von der Gartenakademie Sachsen-Anhalt mit der Plakette „Natur im Garten“ zertifiziert. Dazu gab es gleich noch den Zusatz „Naturwiese für Biene & Co.“.

„Habt ihr einen Kompost, Obst, Gemüse, Häuser für Vögel, Bäume, Wildblumenwiese, ein Auffangbecken für Regenwasser?“, fragte Christa Ringkamp die Kinder im Gemeinschaftsgarten am Forstweg. Alle Fragen konnten mit einem lauten „Ja“ beantwortet werden. Damit konnte Christa Ringkamp auf der Urkunde vermerken, dass alle Kriterien erfüllt sind, um das „Natur im Garten“-Zertifikat zu erhalten.

Projekt läuft seit zwei Jahren

Landrat Martin Stichnoth (CDU) zeigt sich beeindruckt von dem Projekt und dem bereits Geschaffenen. Als Gartenfreund und Kleintierzüchter weiß er selbst um die Bedeutung naturnahen Gärtnerns.

Seit zwei Jahren bemühen sich die Gemeinde Bülstringen und Umweltpädagogin Heike Jaworski um die Fläche. Bürgermeister Sven Fahrenfeld steht hinter dem Projekt. „Wir als Gemeinde hatten uns schon länger bemüht, einen Garten pachten zu können.“ Vor allem war daran gedacht worden, den Garten als Anbaufläche für Kürbisse zu bewirtschaften, um für das alle zwei Jahre stattfindende Bülstringer Kürbisfest genügend Kürbisse auch für jene Anwohner zur Verfügung zu haben, die sich an der Ausgestaltung des Festes mit Kunstwerken aus Kürbis beteiligen möchten, aber selbst nicht über genügend Anbaufläche verfügen. In diesem Jahr gibt es kein Fest, damit steht der Platz für andere Bepflanzungen zur Verfügung.

Blaue und violette Kartoffeln sowie Erdbeeren und Mangold steckten bereits im Boden, berichtet Mila. Auch Paprika und Tomaten würden noch in den Boden gebracht, erzählt Ruby, die bei der Ferienaktion dabei ist. Unkraut sei auch schon gezupft worden, um den Jungpflänzchen Platz und Luft zum Wachsen zu verschaffen.

Auch ein Zuhause für Insekten

Einige Paprikapflänzchen hatten die Steppkes aus der Kindertagesstätte noch mitgebracht, damit sie im Gemeinschaftsgarten wachsen und gedeihen können. Pflaume, Birne, Sauerkirsche und Pfirsich sind gepflanzt. Auch wenn sie noch nicht an ihrem endgültigen Standort stehen. Sie werden nämlich künftig Bestandteil eines Streifens werden, der noch naturnaher Insekten, Bienen und Käfern ein Zuhause bieten soll. „Ich hätte auch gern noch ein Bienenvolk“, erzählt Heike Jaworski von ersten Bemühungen um die emsigen Honigproduzenten.

Gerade in dieser Woche hat der jüngst aufgebaute Pavillon dank des Engagements der Kinder in der Ferienaktion Erbsen und Zauberbohnen erhalten. Auch Kiwis sollen zur Begrünung des Pavillons beitragen. Ziel ist es, die Holzkonstruktion so zu begrünen, dass man geschützt darunter Platz nehmen und spielen kann.

Weitere Aktionen sind geplant

Zwei leere Kabeltrommeln sind vorbereitet. Zum einen sollen darauf Spielbretter für Gesellschaftsspiele wie Mühle oder Mensch-ärgere-dich-nicht gemalt werden. Zum anderen entsteht eine mit Kreide beschreibbare Platte, damit sich die Jungen darauf zum Beispiel einen Rennparcours für Autos aufmalen können.

Peter Loskarn hat dem Gemeinschaftsgarten ein Hochbeet spendiert und fünf Sack spendierte Erde dafür von der Gärtnerei Neumann aus Haldensleben mitgebracht. „Dafür finden wir auch noch Pflanzen“, verspricht Heike Jaworski. Neben Tomaten und Paprika denkt sie an Kresse.

Von allem, was im Herbst geerntet werden kann, profitieren wiederum die Kinder. In dem Herbstferien sollen nicht nur die Früchte der vielen Arbeit geerntet, sondern auch das gemeinsam zubereitet und verzehrt werden, was die Natur aus dem Gemeinschaftsgarten dann bietet.