Junge Reiter in Calvörde auf der Jagd nach Schleifen

Calvörde - Nein, Angst vor großen Tieren hat die kleine Bente nun wahrlich nicht. Pferd Liesbeth, auf das sich das neunjährige Mädchen schwingt, überragt sie. Dabei tragen Bente und Liesbeth im Partnerlook bei der Kür in der Dressur Perlen im geflochtenen Haar und in der Mähne. Das Talent für die Reiterei wurde der Haldensleberin quasi in die Wiege gelegt, ist doch ihre Mutter Maren Braumann auch eine Reiterin und die Vorsitzende des Freizeitreit- und Fahrvereins „Neun Eichen“ Haldensleben. Bente wuselte schon von klein auf in den Ställen und auf der Koppel zwischen den Pferden herum.