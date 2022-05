Kahtendorf bekommt Schutzhütten-Ersatz aus Halberstadt

Eigentlich wollten die Kathendorfer eine Schutzhütte am Sportplatz errichten. Doch die Auflagen sind zu hoch. Und es fehlt an Geld. Jetzt haben sie eine Alternative.

Gerade einmal eine halbe Stunde brauchten die Mitarbeiter der Diakonie-Werkstätten Halberstadt, um die Hirschraufe, so heißt diese Sitzbank, in Kathendorf aufzustellen.

Kathendorf - Pilgern ist nicht nur gut für die Seele, sondern bringt einen auch an neue Orte und auf gute Ideen. So geschehen bei Sabine Wieter, Ortsbürgermeisterin in Kathendorf. Im Sommer vergangenen Jahres kam sie auf einer ihrer Touren auch in Halberstadt vorbei. Ein Schaufenster in der Innenstadt weckte ihre Neugier. Dort waren Holzarbeiten der Diakonie-Werkstätten ausgestellt. Seit Freitag ist eine der Tischlerarbeiten von dort nun in Kathendorf zu bestaunen.