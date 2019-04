Die Kammermusik Neuhaus ist am 28. April in der Haldensleber Kulturfabrik zu Gast. Archivfoto: Jens Kusian

Bei der nächsten Kammermusik Neuhaus in Haldensleben geht es um deutsch-französische Geschichte.

Haldensleben l Die „Kammermusik Neuhaus“ tritt am Sonntag, 28. April 2019, in der Haldensleben Kulturfabrik auf. Beim bereits 44. Konzert der Kammermusik in Haldensleben geht es diesmal um die „Deutsche und französische Kammermusik im Vergleich von Johannes Brahms und Claude Debussy“. „Die Kenntnis der kulturellen Vergangenheit von Deutschland und Frankreich fördert das gegenseitige Verständnis beider Länder. Der Vergleich stellt Brahms und Debussy als beinahe zeitgenössische Komponisten und Künstler mit ihrer Kammermusik in den Mittelpunkt, weil diese Kompositionen ihren Rang im Konzertleben bis heute nicht verloren haben“, heißt es in einer Ankündigung.

Die Musiker werden bei dem Konzert, das um 11 Uhr startet, unter anderem das Quintett für zwei Violinen von Johannes Brahms spielen, „Improctu caprice für Harfe“ von Gabriel Pierne und „Danse profane für Harfe und Streicher“ von Claude Debussy. Auch die „Variations libres et finale“ von Gabriel Pierne und Maurice Ravels „Introduction et Allegro“ sind bei den Musikstücken dabei. Karten für das Konzert kosten 30 Euro und können bei der Kammermusik Neuhaus unter 05363/47 22 reserviert werden und in der Kulturfabrik unter 03904/401 59.