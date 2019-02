„Kommt, wir spielen Cowboy und Indianer“ – so hübsch aufgebrezelt stürmte das närrische Volk den „Preußischen Hof“. Der Neuenhofer Karnevalverein hatte zur ersten Prunksitzung ins Dorf eingeladen. Foto: Detlef Eicke

Der Neuenhofer Karnevalverein ist in seine 39. Session gestartet. Das Motto: „Wild Wild West in Jälbein City“.

Neuenhofe l Ein stilecht kostümiertes Publikum im bis auf den letzten Platz besetzten Saal des „Preußischen Hofes“ feierte am Sonnabend eine mitreißende Fete – gemeinsam mit den Neuenhofer Karnevalisten. Die lieferten eine bunte Revue mit viel Gesang, Tanz und Humor ab. Alle Beteiligten hatten tief in die Requisitenkiste gegriffen, um dem Thema des Tages gerecht zu werden. Cowboys und Indianer, Marshalls, Doc Holliday und Billy the Kid, aber auch Dr. Quinn und ein verirrter FCM-Fan hatten sich unters Feiervolk gemischt. Ponchos, Sombreros, Federschmuck, Bill-Cody-Hüte und jede Menge Schießeisen prägten das Bild.

Drei Monate geprobt

Der Elferrat mit seinem gut aufgelegten Präsidenten Michael „Waldi“ Waldmann an der Spitze wachte über das Geschehen. Das Prinzenpaar Kerstin II. und Heiko I. eröffnete traditionell mit einem Dauerkuss. Dann begann eine bunte, dynamische Schau, die das Publikum – initiiert vom Elferratspräsidenten – wiederholt zu „Ninefee-Helau-Jälbeine-man-tau“-Rufen hinriss. Die Sängergruppe brillierte mit ihren Auftritten, Tanzeinlagen auch der Männer forderten Beifall heraus, Fäuste flogen im Apachenpub, Revolverheldinnen, „Ranger und die Blutzbrüdas“ trugen die Fete zum großen Finale. Bis tief in die Nacht hielt das Feiervolk durch.

Den Mitgliedern des NKV ist wieder ein höchst unterhaltsamer Auftritt gelungen. Drei Monate lang haben sie geprobt, um das dreieinhalbstündige Programm einzustudieren. Kostüme mussten geschneidert und Kulissen gebastelt werden. Allein die Dekoration, die den Saal im „Preußischen Hof“ in eine Wild-West-Kulisse verwandelt hat, ist eine Meisterleistung.