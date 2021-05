Kathendorfer Kameraden treffen sich zum ersten Training nach der Corona-Pause

Ein Jahr lang konnte bei Feuerwehren und Katastrophenschutz wegen Corona nicht in Präsenz geübt werden. Nun kann es wieder losgehen. Bei einem Dienstabend haben die Kathendorfer Feuerwehrleute die Löschwasserversorgung über lange Strecken trainiert.

Kathendorf - Treff zum Dienstabend vor dem Feuerwehrgerätehaus in Kathendorf: Aus allen Richtungen des Dorfes rücken Männer der freiwilligen Feuerwehr an, um in ihre Einsatzkleidung zu steigen. Hier und da zwickt und zwackt bei dem einen oder anderen die Einsatzjacke. „Es ist höchste Zeit, dass wir uns wieder auspowern“, sind sich die Kathendorfer einig. Die Wiedersehensfreude ist groß, die Stimmung gut.

„Wir dürfen wieder draußen an der frischen Luft und mit Abstand trainieren. Wir müssen uns in zwei Gruppen teilen“, erklärt Truppführer Oliver Widdecke. Dann geht es zum Sportplatz am Ortsrand.

Froh über den Neustart ist auch Kathendorfs Wehrleiter Jens Isensee. Er sagt, dass die Pandemie auch die Einsatzkräfte auf eine harte Probe gestellt hätte: „Und deshalb bin ich erleichtert, dass wir uns endlich wieder treffen können". Dies sei – nach seinen Ausführungen – nicht nur wichtig, um gemeinsam zu trainieren, sondern um auch das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Der Wehrleiter verweist gleichzeitig auf die entsprechenden Hygienebestimmungen und Schutzmaßnahmen. „Für die Wiederaufnahme der Aus- und Weiterbildungen gab es von der Stadt Oebisfelde-Weferlingen eine Verfügung zum Dienst der Feuerwehren in der Einheitsgemeinde“, sagt Isensee und erklärt die Details.

Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken

Thema des Abends ist die Löschwasserversorgung über lange Wegestrecken. „Eine Löschwasserförderung über lange Strecken wird bei Bränden notwendig, wenn größere Wassermengen benötigt werden, als im Einsatzgebiet vorhanden sind. Dies ist beispielsweise bei Waldbränden oder auch bei Großbränden der Fall“, beschreibt Widdecke, während die Tragkraftspritze mit vereinten Kräften herangetragen wird. Grundsätzlich funktioniere die Löschwasserförderung – nach Widdeckes Beschreibungen - über lange Strecken genauso wie bei einer kürzeren Löschwasserförderung. Allerdings werden hierbei mehr Pumpen benötigt, um das Wasser durch die längere Schlauchleitung zu transportieren.

So eine Situation stellen die Männer der Wehr nun in zwei Trupps nach. „Dabei soll die eine Gruppe unsere Wehr sein und die andere Truppe würde zum Beispiel aus den Eickendorfer oder anderen Kameraden bestehen“, schildert der Gruppenführer und gibt die Kommandos. Die Wasserversorgung wird fachmännisch von der ersten Gruppe Schritt für Schritt aufgebaut. Die Schläuche werden ausgerollt. Die zuvor mögliche berechnete Strecke stimmt, der Druck und die Förderleistung passen. Der zweite Trupp – die nachgestellte zweite Wehr - rückt nach und baut die Förderstrecke bis zur Brandstellenkraftspritze für die Endversorgung auf. Der geförderte Wasserstrahl spritzt aus den Stahlrohren.

„Gelernt ist gelernt. Trotzdem muss das Zusammenwirken immer wieder trainiert werden“, weiß Isensee und ist zufrieden mit der Leistung seiner Kameraden.