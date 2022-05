Katzenbabys: Kälte setzt Streuner-Nachwuchs in Haldensleben zu

Die Streuner beim Stadthof in Haldensleben haben Nachwuchs bekommen. Doch nachts sinken die Temperaturen bereits nahe an den Gefrierpunkt. Können die Katzenbabys einen Winter im Freien überleben? Ein Tierarzt und der Tierschutzverein melden sich zu Wort.

Streuner-Katze mit einem von vier Babys am Stadthof in Haldensleben. Können die Jungtiere den Herbst und Winter im Freien überstehen?

Haldensleben - Umso kälter es wird, desto mehr drängt sich die Frage auf, ob die Katzenbabys am Stadthof in Haldensleben den Winter dort unbeschadet überstehen. Auch wenn der Tierschutzverein, der das Tierheim Satuelle betreibt, dabei ist, die Streuner an dieser Stelle zu kastrieren, tollen derzeit wieder vier Babykatzen durchs Gebüsch.