Die Kehrmaschine des Stadthofs dreht in Haldensleben wieder ihre Runden. Für sechs Wochen fährt sie durch die Straßen, wo die Kehrmaschine entlang fährt und was Anwohner beachten sollten.

Kehrmaschine im Dauereinsatz: So läuft die Laubbeseitigung des Stadthofs

Steffen Linzenburg (rechts) und Alexander Kohnert sammeln das Laub aus der Stadt Haldensleben mit der Kehrmaschine ein.

Haldensleben - Der Herbst zeigt sich in vollem Ausmaß mit vielen Laubhaufen unter den Bäumen. Damit beginnt auch wieder die Hochsaison für die städtische Laubbeseitigung. Seit dem 20. Oktober befreien sie die Straßen von heruntergefallenen Blättern. Für die Mitarbeiter des Haldensleber Stadthofs sorgt das Laub für einen erhöhten Arbeitsaufwand im Herbst und logistische Herausforderungen, wie die engen Straßen.