Kersten Schneevoigt ist schon jetzt ein kleiner Star bei der Lebenshilfe Ostfalen: Er ist der einzige Haldensleber, der in ein paar Tagen an den Special Olympics in Berlin teilnimmt. Beim Tischtennisspielen macht ihm niemand etwas vor.

Haldensleben - Kersten Schneevoigt ist wirklich bescheiden. „Da gibt es andere, die sind besser als ich“, sagt er. Hinter ihm sitzt sein Trainer Dennis Schröder und schüttelt den Kopf. Denn die Wahrheit ist: Wenn es um das Tischtennisspielen geht, macht Kersten Schneevoigt niemand so schnell etwas vor. Der 60-Jährige spielt so gut, dass er in wenigen Tagen an den Special Olympics in Berlin teilnimmt.