Kinder als Botschafter für den Naturschutz im Drömling

Etingens Ortsbürgermeister Marko Alex freut sich, denn sein Ort hat sich erfolgreich beim Ideenwettbewerb um den Titel ?Mühlendorf am Biosphärenreservat Drömling? beworben und darf sich nun mit dem Titel schmücken. Beim Drömlingsfest nimmt der Ortschef auf der Hauptbühne in Oebisfelde das große Schild, das demnächst am Ortseingang von Etingen befestigt werden soll, vom Biosphärenreservatsleiter Fred Braumann entgegen.

Foto: Anett Roisch