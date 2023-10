Haldensleben. - Ein Rathaus, ein Krankenhaus, Autohäuser, Wohnhäuser und Gärten: Diese Dinge gibt es in der Stadt Haldensleben. So war es nicht unbedingt verwunderlich, dass auch die 38 Mädchen und Jungen, die am Sonnabend an einem Legotag teilnahmen, sie aufgebaut hatten. Sogar den Reitenden Roland gab es in der Stadt, die die Kinder mit Hilfe von über 20.000 Legosteinen entstehen ließen.

Einen Lampionumzug und ein Halloweenfeuer gab es in Wedringen. Foto: Julia Schneider

Der Reitende Roland aus Lego-Steinen. Foto: Julia Schneider

Nele und Paul haben ein Wohnhaus gebaut, in dem zwei Familien wohnen können. Ein Garten mit Imker-Kästen gehört ebenfalls dazu. Foto: Julia Schneider

Da sie aber nicht nur schlicht ihre Stadt nachbauen sollten, sondern eine ganz eigene kreieren durften, gab es viel Spannendes zu sehen, das es in Haldensleben so noch nicht gibt. Beispielsweise ein Fußballstadion, in dem Borussia Dortmund gegen Paris spielen konnte, eine Raketenstation und gleich zwei Schwimmbäder.

Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) eröffnete die Legostadt gemeinsam mit Karoline Fitz von der Kirchengemeinde St. Marien und Anett Ranwig von der Landeskirchlichen Gemeinschaft. Beide Institutionen hatten zusammen den Legotag für Kinder initiiert und wollen ihn im kommenden Jahr wiederholen.