Haldensleben. - Es bleibt heiß in den nächsten Tagen. Am Dienstag (13. August) sind in Haldensleben Temperaturen von bis zu 33 Grad angesagt. Das kann besonders ältere Menschen sowie kleine Kinder gefährlich werden. Was unternimmt die Stadt, um vulnerable Gruppen zu schützen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.