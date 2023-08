Die Börde liegt im Landesvergleich recht weit hinten, was die Kosten für Kita- und Krippenplätze angeht. In Haldensleben sieht das jedoch anders aus – nur zwei andere Orte haben vergleichbare Preise für die Kita und kein anderer bietet so günstige Krippenplätze. Woran liegt das?

Haldensleben - Während die Erwachsenen bei der Arbeit sind, ist das Kind in der Kita – so handhaben es die meisten Eltern. Doch Kinderbetreuung kann ein teures „Vergnügen“ sein – mancherorts zahlen Eltern bis zu 270 Euro für einen Zehn-Stunden-Platz in der Krippe, woanders nur 165 Euro. Woran liegt es, dass die Preise in der Börde so weit auseinander liegen?