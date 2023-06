Deutschlandweit sollen laut Medienberichten etwa 380.000 Kita-Plätze fehlen. Ein Großteil davon im Bereich der Ein- bis Dreijährigen. Wie ist die Situation in Haldensleben? Gibt es hier genug Betreuungsmöglichkeiten? Eine Übersicht.

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Deutschlandweit fehlen etwa 380.000 Kita-Plätze. Wie ist die Lage in Haldensleben?

Haldensleben - An der Kinderbetreuung hängt viel – nicht nur für die Kinder selbst, sondern auch für die Eltern. Deswegen ist es so wichtig, dass es genügend Kita-Plätze gibt. Nur: Ist das auch so?