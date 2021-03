Tonnenschwere Musikinstrumente kommen in den Calvörder Kirchturm.

Calvörde/Sinn aro l Die Glocken gehören in den Turm wie das Amen in die Kirche. Aus etwa drei Tonnen Bronze wurden in einer hessischen Kunstgießerei drei neue Glocken für die Calvörder Sankt Georg Kirche gegossen. Doch bis die Kolosse mit ihrem Klang Gottesdienste, besondere Anlässe oder die Uhrzeit ankündigen, ist viel Arbeit und handwerkliches Geschick nötig.



Eigentlich wollten Delegierte der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde mit dem Bus nach Hessen fahren, um das Handwerk bei Gluthitze zu erleben. Doch wegen der Corona-Pandemie reiste Eckart Reihlen, der Glockenbeauftragte der Calvörder Kirchengemeinde, allein, um die Entstehung der Glocken in der Gießerei Rincker in Sinn bei Marburg mitzuerleben und für die daheim gebliebenen Gemeindemitglieder zu fotografieren und zu dokumentieren.



Die Kirchengemeinde hatte 2016 angefangen, Kollekten und Spenden für die neuen Glocken zu sammeln. Die Sparkasse Börde und angeschlos-sene Stiftungen, die Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz, die Baupflegestiftung der Landeskirche sowie eine große Zahl von Spendern konnten für das Vorhaben gewonnen werden. Über 140.000 Euro sind dadurch zusammengekommen.



Dynastie von Glockengießern

Hanns-Martin Rincker ist der Meister im Handwerksbetrieb der Glockenkunst. Er wurde in eine Dynastie von Glockengießern hineingeboren: Seit 1590 wird die Glocken- und Kunstgießerei von Familienhand geführt und ist damit das älteste Unternehmen dieser Art in Europa.



Mehrmals im Monat steigt der Meister der Glockengießerei in hitzebeständiger Schutzkleidung gemeinsam mit seinem Team in die Gießgrube, um das zu tun, was schon sein Urgroßvater und dessen Urgroßväter taten: nämlich tonnenschwere Musikinstrumente anfertigen. Die Konkurrenz lässt sich an einer Hand abzählen. Bei etwa 1200 Grad Celsius Hitze brachten Mitarbeiter die Metalle zum Schmelzen.



Gegossene Glocken werden ausgegraben und gebürstet

Nach dem Guss brauchen Formen und Menschen – wie es die Tradition und das Handwerk verlangen – Ruhe. Die Spannung bleibt! Ist das Werk gelungen?



Erst Tage später werden die nur langsam erkaltenden Formen aus der Erde geborgen. „Die ausgegrabenen und gebürsteten Calvörder Glocken stehen jetzt noch auf dem Gelände der Gießerei. Es scheint, als ob der Guss gelungen ist. Gewissheit haben wir bis Ostern“, blickte der Glockenbeauftragte voraus. Die Einbringung der Glocken in den Kirchturm ist für Juli/August vorgesehen. Der Weihgottesdienst soll voraussichtlich zu Erntedank 2021 stattfinden.