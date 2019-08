Wer einst die umfangreiche Himmelsdarstellung an die Decke der Hödinger Kirche gebracht hat, ist nicht überliefert. Deutlich zu erkennen sind die Stellen, die nach Holzschäden erneuert werden mussten. Farblich werden die Stellen noch angepasst. Foto: Carina Bosse

Einen Sternenhimmel weist das Deckenkunstwerk der Hödinger Johanneskirche auf. Die zwölf Sternbilder werden aufwändig restauriert.

Hödingen l Bis auf wenige Zentimeter nähern sich Petra und Udo Drott in diesen Tagen nahezu täglich dem nächtlichen Sternenhimmel. Dafür brauchen sie noch nicht einmal eine Rakete, nur ein schnödes Baugerüst, denn das Restauratorenpaar arbeitet seit rund fünf Monaten am herrlich bemalten Tonnengewölbe der Hödinger Johanneskirche.

Das hölzerne Gewölbe überspannt den großen Innenraum des Gotteshauses und ist komplett bemalt. „So etwas habe ich vorher noch nirgendwo gesehen“, sagt Restauratorin Petra Drott. Die Einmaligkeit erklärt sich aber nicht nur in der filigranen Himmels- und Engelsmalerei mit den diversen Inschriften aus Bibelzitaten, sondern auch damit, dass die Sterne tatsächlich die Sternbilder darstellen.

Nach der Dekce folgt der Fußboden

Architektin Sina Stiebler hat eine Nachbildung der Deckenmalerei auf einem Plakat tatsächlich entsprechend rekonstruieren können. Ein paar Sterne, die die Sternbilder komplettieren, werden noch zusätzlich zu den bestehenden aufgebracht. Viel Geduld haben die Hödinger schon aufgebracht, damit ihre Kirche zur Pilger- und Raststätte für Radtouristen ausgebaut werden kann. Geduld werden sie auch weiterhin brauchen, denn wenn erst einmal das Baugerüst für die Deckenmalerei abgebaut ist, müssten die Fußbodenfachleute wieder an die Arbeit.

Bilder Restauratorin Petra Drott bei der Arbeit an den Deckenmalereien in der Johanneskirche Hödingen. Foto: Carina Bosse



Ernst-Hermann Thormeier ist täglich in der Kirche. Der Kirchenälteste kümmert sich nicht nur um den genauen Stundenschlag der Kirchturmuhr, sondern auch um alles, was vor Ort mit dem Baugeschehen zusammenhängt. „Bis Ende September 2019 noch laufen die Deckenrestaurierungen, dann hoffen wir gleich im Anschluss auf den Fortgang der Fußbodenarbeiten“, sagt Ernst-Hermann Thormeier. Diese mussten nämlich abgebrochen werden, weil nicht genügend Sandsteinplatten vorhanden waren. Zusätzliche waren nicht so schnell her-anzubekommen. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Baugerüst auf- und wieder abgebaut werden musste.

Unterschied zwischen Alt und Neu

Petra Drott hat die Zeit im Blick, aber hetzen lässt sie sich nicht. Die barocken Wolken an den Seiten des Tonnengewölbes müssen teilweise ganz neu eingefügt werden, weil die originalen Holzbretter wegen Schwammbefall ausgetauscht werden mussten. Andere Stellen brauchen einen filigranen Ausbesserungspinsel.

Der jetzt noch deutlich sichtbare Unterschied zwischen Alt und Neu verschwindet im Zuge der Malerei der Restauratoren. Stück für Stück arbeiten sich die Fachleute vom West- zum Ostgiebel vor. Mit Holzkitt ausgebesserte Stellen des Gewölbes werden vorsichtig übermalt. Petra Drott benutzt Gouache- und Leinfarben, sie sind reversibel. Von einer Wolke zum Beispiel, die ihr zu „dick“ geworden ist, wird vorsichtig Farbe abgewaschen, so entsteht der barocke Touch.

Im Jahr 1707 wurde die Kirche vermutlich unter Verwendung mittelalterlicher Mauerreste eines Vorgängerbaus auf ihrem heutigen Platz errichtet. Für diese Annahme spricht ein Sakramentskasten, der sich in einer Nische der Ostwand befindet. Er weist einen neuzeitlichen Wandputz der Bauzeit aus dem Jahr 1707 auf. Der Westturm war einstmals wahrscheinlich der Chorturm einer Vorgängerkirche. Ein Sandstein über dem Westeingang trägt eine Inschrift mit der Erbauungszeit des Kirchenschiffs im Jahre 1707. Doch die einen Meter dicken Gemäuer sprechen eher für einen noch früheren, sogar mittelalterlichen Bau.