Kinder in Haldensleben Kita am Süplinger Berg will Technik für besseres Sprachverständnis anschaffen

Mit Spenden von den Stadtwerken Haldensleben will die Kita Max und Moritz am Süplinger Berg ein Tablet kaufen, um den Umgang mit insgesamt 26 verschiedenen Sprachen in der Einrichtung zu erleichtern.