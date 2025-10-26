Was passiert, wenn Kinder ihren Lieblingsplatz im Wald zeigen, Feuerwehrleute schwere Töpfe schleppen und Apfellieder erklingen?

Mit selbst gebastelten Äpfeln und bunten Blätterkronen begrüßen die Mädchen und Jungen der Kita „Eichkätzchen“ ihre Eltern am Waldhang – begleitet von Liedern und Fingerspielen.

Zobbenitz - Die Kinder der Kita „Eichkätzchen“ in Zobbenitz sind begeisterte Naturfreunde und verbringen ihre Zeit am liebsten draußen. Bei ihren regelmäßigen Ausflügen rund um das idyllische Dorf entdeckten sie einen kleinen Sandhang im Wald – ein Ort, der schnell zu ihrem Lieblingsplatz wurde.

„Die Kinder haben den Hang sofort ins Herz geschlossen“, erzählt Erzieherin Katja Kapps. „Dort können sie klettern, rutschen, spielen und einfach Kind sein – mitten in der Natur.“

Ralph und Annette Freudenreich vom Feuerwehrverein Zobbenitz versorgen die kleinen Waldentdecker mit leckerer Pasta und helfen tatkräftig beim Waldpicknick der Kita „Eichkätzchen“. Foto: Katja Kapps

Der Wunsch der Kinder, diesen besonderen Ort mit ihren Familien zu teilen, fiel im Team der Kita auf offene Ohren. Gemeinsam entwickelten sie daraus die Idee für ein Waldpicknick mit Kindern, Eltern und Gästen.

Waldpädagogik hautnah: Kita-Kinder entdecken ihren Lieblingsplatz in der Natur

Die Organisation übernahm das ganze pädagogische Team der Kita „Eichkätzchen“: Neben Katja Kapps waren Jonas Fiedler – von dem die ursprüngliche Idee stammte – und Annika Knabe ebenso beteiligt wie Kita-Leiterin Dana Heide, die die Zobbenitzer Einrichtung sowie die Partner-Kita „Spetzenpieper“ in Wegenstedt leitet.

„Die Begeisterung der Kinder hat uns alle sofort angesteckt. Uns war klar: Das machen wir gemeinsam möglich“, betont Dana Heide. Sie war beim Picknick selbst dabei und unterstützte die Aktion tatkräftig.

Gemeinschaft stärken: Eltern, Erzieher und Feuerwehr gestalten ein Picknick

Am Tag des Picknicks trafen sich Kinder, Eltern, Erzieher und Gäste am Kindergarten. Gemeinsam wanderten sie zum Waldhang, wo bereits Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und des Feuerwehrvereins Zobbenitz warteten – mit Bänken, Picknickdecken und einem großen Topf frisch gekochter Nudeln mit Tomatensoße.

Ralph und Annette Freudenreich vom Feuerwehrverein trugen nicht nur die schweren Töpfe in den Wald, sondern sorgten auch mit viel Herz für die Versorgung der Gäste – ein schönes Beispiel für die gelebte Patenschaft zwischen Kita und Feuerwehr.

Zur Begrüßung präsentierten die Kinder voller Stolz Lieder und Fingerspiele rund um den Apfel – ein liebevoller Auftakt für einen entspannten Nachmittag mit viel Platz für Gespräche, Lachen und Zusammensein. Unter den Gästen war neben vielen Eltern auch ein Großvater: der Opa von Luke Berger, der sichtlich Spaß an der Aktion hatte.

„Das war ein Nachmittag voller Begegnungen – zwischen Generationen, Familien und dem Kita-Team. Das bleibt in Erinnerung“, fasst Dana Heide das Erlebnis zusammen.

Lichterfest am 14. November soll Wärme in die dunkle Jahreszeit bringen

Lange müssen Kinder und Familien nicht auf das nächste Gemeinschafts-Event warten: Am Freitag, dem 14. November, ab 16 Uhr, findet auf dem Gelände der Kita in Zobbenitz ein stimmungsvolles Lichterfest statt – diesmal gemeinsam mit der Kita „Spetzenpieper“ aus Wegenstedt.