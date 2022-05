Verschoben Kita-Neubau in Erxleben nicht um jeden Preis

Der Ersatzneubau für die Kindertagesstätte in Erxleben behält in der Verbandsgemeinde oberste Prioriät. Jedoch wollen die Mitglieder von Haupt- und Sozialausschuss eine Verschiebung der Maßnahme in die nächste Förderperiode ab 2024.