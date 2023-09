Einer Umfrage zum Thema Familienleben zeigt, dass fast die Hälfte aller Befragten in Haldensleben die Parksituation an Kitas als schlecht oder eher schlecht einstufen. Ist die Situation wirklich so schlecht? Und welche Rolle spielen Elterntaxis?

Viele Eltern in Haldensleben empfinden die Parksituation an Kitas als schlecht oder eher schlecht.

Haldensleben - Die Zeit am Morgen verrinnt schnell – Zähneputzen, Frühstücken, Anziehen, all das dauert mit Kleinkindern oft länger. Es ist also kaum verwunderlich, dass der Weg zur Kita zum Teil schnell gehen muss. Und dabei ist das Verkehrsmittel der Wahl oft das Auto. Nur: Wo parken?

Eine Umfrage der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung zum Thema Familienleben zeigt, dass die Teilnehmer bei der Parkfrage deutlichen Nachholbedarf in Haldensleben sehen. 44 Prozent halten die Parksituation an Kitas für schlecht und eher schlecht. Ein Punkt, der Einfluss auf die Situation hat, sind Elterntaxis. Auch dabei empfinden 34 Prozent die Situation als schlecht oder eher schlecht.

Neben der Parksituation werden in Haldensleben auch Elterntaxis bemängelt. Grafik: Die Mehrwertmacher / MRM Bischof

„Natürlich ist es naheliegend, dass dort ein Problem gesehen wird, da es sich eingebürgert hat, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Kita oder zur Krippe bringen. Da wird es naturgemäß zu den Stoßzeiten eng“, sagt Lutz Zimmermann, Pressesprecher der Stadt Haldensleben. „Dass die Parksituationen in Einzelfällen nicht ausreichen und längere Wege anfallen, lässt sich schwer beheben.“ Dennoch gäbe es an allen Kindertagesstätten und Krippen in Trägerschaft der Stadt Haldensleben im nahen Umfeld Parkplätze. Wie viele genau unterscheide sich von Kita zu Kita. „An der Kita ,Regenbogen’ in Althaldensleben ist das Problem, dass sie in einer Zufahrtsstraße liegt. Es gibt dort einige wenige Parkplätze für Mitarbeiter, nur ist es nicht optimal, wenn die Eltern bis nach vorne vorfahren. Besser wäre es, draußen, etwa vor der Zufahrtsstraße am Dammühlenweg zu parken und die Kinder dann reinzubringen.“

In Satuelle seien keine Probleme bekannt, da dort Straßenbegleitend geparkt werden könnte. „Bei der Kita ,Märchenburg’ gibt es fünf Parkplätze, die aber öffentlich zugänglich sind – dort können Erzieherinnen, aber auch Eltern parken“, sagt Zimmermann. Bei der Krippe „Zwergenhaus“ gäbe auf dem Gelände keine Parkmöglichkeiten, weder für Mitarbeiter noch Eltern. „Da sind im nahen Umfeld welche zu finden.“

Viele Parkplätze nahe der Kitas in Haldensleben

Entspannter sei die Situation bei der Kita „Max und Moritz“. „Dort gibt es zwar keine dezidierten Mitarbeiterparkplätze, aber eine Menge Parkmöglichkeiten im nahen Umfeld.“ In Süplingen seien im Zuge des Umbaus zehn Parkplätze auf dem Gelände entstanden. „Und im Umfeld sind weitere zu finden.“ Grundsätzlich lägen der Stadtverwaltung „keine substanziellen Beschwerden“ vor.

Anders sieht es bei den Elterntaxis aus. Das Problem ist sogar den Beamten des Polizeireviers Börde bekannt. Vor einem Monat gab es einen großen Einsatz, bei dem schwerpunktmäßig vor Schulen kontrolliert wurde. In Haldensleben hatten die Polizisten mit den Kontrollen vor der Otto-Boye-Schule zudem die Kita „Märchenburg“ im Hinterkopf. „Wenn sie wieder geöffnet wird, könnte es hier ein noch höheres Verkehrsaufkommen geben. Und die Situation ist jetzt schon so, dass sich die Kinder zum Teil durch haltenden Autos schlängeln müssen. Zum Teil kann der Schulbus nicht passieren“, so Martin Klinge, Pressesprecher des Polizeireviers Börde, während des Einsatzes.

Neben Parksituation ist das Verhalten der Eltern ausschlaggebend

Bei Facebook zeigen Kommentare, dass die Probleme anscheinend nicht nur an mangelnden Parkplätzen liegen. Eine Nutzerin schreibt etwa, dass die Situation am Dammühlenweg trotz Parkmöglichkeiten nicht anders als vor der Otto-Boye-Schule sei. „Obwohl daneben ein großer Parkplatz ist, schaffen die Eltern es nicht, ihre Kinder von dort aus in die Schule zu schicken oder hinzubringen.“

Eine andere Nutzerin hat einen Vorschlag, wie die Situation vor Otto-Boye-Schule und Kita „Märchenburg“ entschärft werden könnte. „Gegenüber des Wenkebachheims gibt es um die Grünfläche eine kleine Straße. Dort könnte man, wenn man seine Kinder schon mit dem Auto bringt, bequem im Kreis fahren. Kinder aussteigen lassen und diese gehen allein zu Fuß durch die Maschenquetge zur Schule. Für einen Grundschüler sollte das ein machbarer Weg sein, oder?“