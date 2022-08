Haldensleben: Firma Seraplant GmbH meldet Insolvenz an

Die auf Phosphorrecycling spezialisierte Seraplant GmbH mit Sitz in Haldensleben hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen hatte erst im vergangenen Jahr seinen Betrieb am Industriegebiet aufgenommen.

Haldensleben (vs) - Die Seraplant GmbH hatte sich darauf spezialisiert in der Anlage in Haldensleben Phosphor aus Klärschlamm zu recyceln und damit in der Landwirtschaft bisher verloren gegangene Nährstoffe wieder nutzbar zu machen. Nun hat das Unternehmen mit Insolvenz angemeldet.