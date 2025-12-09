weather spruehregen
  4. Stadtrat beschließt Haushalt 2026: Klamme Kassen in Haldensleben: Steuern steigen im neuen Jahr

Der Haldensleber Stadtrat hat den Haushalt für 2026 beschlossen - mit einem Millionenloch, Steuererhöhungen und einer Kürzung bei Schloss Hundisburg. Kita-Beiträge werden vorerst nicht angehoben.

Von Vivian Hömke 09.12.2025, 13:45
In Haldensleben steigt 2026 die Gewerbesteuer. Auch die Grundsteuer-Hebesätze wurden angepasst.
In Haldensleben steigt 2026 die Gewerbesteuer. Auch die Grundsteuer-Hebesätze wurden angepasst. Symbolbild: IMAGO/Wolfilser

Haldensleben - Seit dem Sommer hatten sich die Stadtratsmitglieder in Haldensleben mit dem Haushalt für 2026 befasst - nun ist der insgesamt 550 Seiten umfassende Finanzplan beschlossene Sache - und hält einige Änderungen für das neue Jahr parat.