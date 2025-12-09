Der Haldensleber Stadtrat hat den Haushalt für 2026 beschlossen - mit einem Millionenloch, Steuererhöhungen und einer Kürzung bei Schloss Hundisburg. Kita-Beiträge werden vorerst nicht angehoben.

In Haldensleben steigt 2026 die Gewerbesteuer. Auch die Grundsteuer-Hebesätze wurden angepasst.

Haldensleben - Seit dem Sommer hatten sich die Stadtratsmitglieder in Haldensleben mit dem Haushalt für 2026 befasst - nun ist der insgesamt 550 Seiten umfassende Finanzplan beschlossene Sache - und hält einige Änderungen für das neue Jahr parat.