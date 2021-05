Klassenzimmer, Grude und Plumpsklo

Hundisburg. Wenn alle Reparatur- und Malerarbeiten abgeschlossen sind und alle Möbel an ihrem Platz stehen, dann soll es hier genauso aussehen wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ulrich Hauer, Leiter des Haldensleber Museums, sieht alles schon vor sich, denn der Hundisburger kennt sich hier aus. Seine Idee war es, das ganze Haus zum Museum zu machen. Im 1704 erbauten Gebäude wurde bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts unterrichtet. 1988 wurde das Schulmuseum im früheren Klassenzimmer eröffnet.

Ilse Senff, Lehrerin bis 1983, hat das Museum bis 2011 ehrenamtlich betreut. Wer unangemeldet kam, musste nur klingeln, wenn sie zu Hause war, ließ sie den Besucher eintreten. Solange hat die 91-Jährige auch im Haus gewohnt. Ilse Senffs Wohnung befand sich im Wesentlichen noch im selben Zustand wie 1906, als ihr Vater hier als ganz junger Lehrer einzog. Ihre Eltern hatten 1921 geheiratet, der größte Teil der Möbel war noch erhalten. Das Schulmuseum wird sie als Leihgabe bekommen.

Hof soll ebenfalls so aussehen wie vor 100 Jahren

Gezeigt werden soll hier auch, wie früher gekocht wurde. Dort stand wie überall eine Grude. „Die werden wir selbst mauern“, versichert Ulrich Hauer. „Aber wir hätten gern noch einen transportablen so genannten Spar-Herd, der 50 bis 100 Jahre alt ist.“ Wer noch einen solchen Herd stehen hat und bereit ist, ihn abzugeben, sollte sich im Museum melden. Er muss nicht mehr voll funktionsfähig sein, denn geheizt werden soll er nicht. Die einzige Modernisierung aus den vergangenen Jahren in dem Gebäude, ein kleines Bad in der ursprünglichen Küche, wurde übrigens wieder entfernt.

Zwei Plumpsklos – eins für Mädchen, eins für Jungen – sind auf dem Schulhof noch erhalten geblieben. Marita Bullmann

Nur eine moderne Toilette in einem kleinen Raum ist ein Zugeständnis an die neue Zeit. Auf dem Hof können noch die alten Plumpsklos begutachtet werden. Auch der kleine Schweinestall ist noch erhalten. Sogar der Eisenring an der Hauswand, an dem einst das geschlachtete Schwein aufgehängt wurde, ist noch vorhanden. Der frühere Brunnen und die alte Handpumpe sind zwar noch nachgestaltet, sie geben aber kein Wasser. Der Hof soll ebenfalls so aussehen wie vor 100 Jahren, bekräftigt Ulrich Hauer.

Kinder sollen hier spielen können

Kindergruppen und Schulklassen, die das Museum später besuchen werden, sollen hier spielen können wie ihre Altersgefährten damals. Das Museum bittet deshalb auch darum, das Museum zu unterstützen. Wer noch altes Spielzeug hat, das in die Zeit passt, wird gebeten, es für die Schule zur Verfügung zu stellen. Er denkt dabei an Stelzen, Kreisel oder anderes, was damals gespielt wurde. Die alte Mistgrube in einer Hofecke ist nicht voll gepflastert, sie soll auch teilweise nur mit Erde erhalten bleiben, erzählte Ulrich Hauer.

Hier können die Kinder dann mit Murmeln spielen. Eine steile Steintreppe führt vom Schulhof in den Garten hinauf. Den hat Ulrich Hauer im vergangenen Jahr privat gepachtet und wieder hergerichtet wie früher. Wert hat er zum Beispiel auf die alten Bäume gelegt. Kinder können sich auf dem Rasen unter einem Kaiser- Wilhelm-Apfelbaum zum Picknick niederlassen. „Der Garten ist mein privater Beitrag“, sagt Ulrich Hauer.

In Trägerschaft des Landkreises Börde

Im Rahmen des Schulmuseums kann der Garten nicht in Schuss gehalten werden. Susanne Otto, die auch in Hundisburg wohnt, betreut jetzt das Schulmuseum. Ilse Senff hat sie noch eingewiesen. Wenn es wieder wärmer wird, kommen auch wieder Schulklassen, weiß Ulrich Hauer aus Erfahrung. Bis dahin, davon geht er aus, soll das komplette Schulhaus fertig sein. Dann ist auch das alte Klassenzimmer einschließlich Lehrerpult von 1887 wieder in Hundisburg.

Ulrich Hauer zeigt den Anschluss für Grude und Herd. Marita Bullmann

Bis dahin ist es noch in einem Raum im Museum in Haldensleben untergebracht. Das Schulmuseum ist an das Museum angegliedert und befindet sich damit in Trägerschaft des Landkreises Börde. Das Gebäude in Hundisburg gehört allerdings der Stadt Haldensleben, die Stadt hat auch die Restaurierung übernommen.

Wer altes Spielzeug (bitte keine Bücher) zur Verfügung stellen will oder einen alten Spar-Herd spenden kann, sollte sich im Museum in Haldensleben, Breiter Gang, melden unter der Telefonnummer 03904/2710. Anmeldungen zum Besuch im Schulmuseum sind bei Susanne Otto, Tel. 03904/498123, möglich.