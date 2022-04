Klaus Ehlers und Achim Bösche beenden Mitarbeit im Posaunenchor Nordgermersleben

Klaus Ehlers und Achim Bösche gehen in die Bläserrente. Zusammen haben sie insgesamt 91 Jahre den Nordgermersleber Posaunenchor gestärkt. Bei einem Abschiedskonzert wurde das noch einmal gewürdigt.

Nordgermersleben - Es hätte viele Anlässe gegeben, weshalb am Sonntag hätten in Nordgermersleben die Posaunen und andere Blasinstrumente erklingen können. „Zum Beispiel bietet sich eine Sonntagsandacht an“, erklärte Stefan Heinzel, der heute den Posaunenchor Nordgermersleben leitet. Außerdem hätten der Auftakt zu den Feierlichkeiten anlässlich des „Tages der Regionen“ oder der Beginn einer Wahlparty Grund sein können. Wie sagte Superintendent Uwe Jauch: „Bläserinnen und Bläser sind etwas ganz Besonderes: Ein Wahltag geht zu Ende und sie blasen ein Ständchen zum Lob Gottes.“ Aber den Bläsern des Chores und einigen Freunden war in erster Linie nach einem würdigen Abschied zu Mute.