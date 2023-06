Im Hort in Calvörde geht schon das Erntefieber um. Doch noch müssen die zarten Pflänzchen wachsen.

Calvörde - Gemeinschaftlich sind auf dem Hortgelände in Calvörde Hochbeete entstanden. Hortkinder, Eltern und Erzieherinnen packten beim Aufbau der Hochbeete auf dem Spielplatz des Hortes, der sich in der Trägerschaft der Seniorenhilfe Haldensleben befindet, kräftig mit an.