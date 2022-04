Klima macht Bäumen in Haldensleben zu schaffen

Waldbesucher zeigten sich am Papenberg teilweise schockiert: Gefällte Bäume und abgesägte Äste fallen dort derzeit auf. Die Baumfällungen geschahen allerdings nicht willkürlich, wie das zuständige Betreuungsforstamt jetzt erklärte.

Am Papenberg in Haldensleben sieht es teilweise aus, als hätte jemand wahllos mit der Motorsäge gewütet. Das stimmt allerdings nicht. Baumfällungen und Astbeschneidungen sind dort nach genauem Plan von Fachleuten geschehen.

Haldensleben - „Haldensleben – Stadt zwischen den Wäldern“. Das war einmal der Werbeslogan der Kreisstadt. Egal nämlich, in welche Richtung man Haldensleben verlässt: man sieht meistens erstmal Wald. Der Papenberg ist dafür der beste Beweis. Er ist ein Ort, an dem die Haldensleber gerne spazieren gehen, Sport machen und sich erholen, dort ist sogar ein Waldlehrpfad zu finden, an dem sich jahrelang Schulklassen abgearbeitet haben.