Haldensleben - Die Hitzewellen der vergangenen Tage und Wochen haben die Klimakrise erneut deutlich gemacht. Um die Klimaziele zu erreichen oder nicht zu sehr zu verfehlen, muss an vielen Stellen umgedacht werden. Etwa im Bereich der Energieerzeugung. Im Landkreis Börde gibt es bereits Solarparks, Biogasanlagen und weitere Projekte, die in naher Zukunft umgesetzt werden könnten. Doch laut einem neuen interaktiven Atlas zeigt sich, dass der subjektive Eindruck vor Ort täuscht – denn im Vergleich zum Bundesschnitt, anderen Bundesländern und Kreisen steht die Börde gar nicht so gut dar, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht.