Die Gemeinschaftsausstellung „Bilanz“ der Haldensleber Künstlergilde wird vorbereitet. Worauf Besucher gespannt sein können.

Barbara Hoeft hängt gemeinsam mit Bernd Neumann und Andreas Niemeck (r.) die knalligen Werke in der Kulturfabrik auf.

Haldensleben - Mehr als 100 Werke, von Arbeiten mit Acrylfarben über realistische Tierbilder und Porträts, Kompositionen aus Stoff bis hin zu Fotografien aus fernen Ländern und Stücken aus Keramik, finden ihren Platz in der Haldensleber Kulturfabrik. Barbara Hoeft, Vorsitzende der Künstlergilde, eine Gruppe des Vereins Kulturheimat, überlegte auch in den Nächten, wo welche Werke ihrer Kollegen in der Kulturfabrik am besten zur Geltung kommen. Auf allen drei Etagen werden für zwei Monate die Kunstwerke zu bestaunen sein.